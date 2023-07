Educazione stradale: al via “E…state con noi”, la campagna estiva della Polizia di Stato

Savona. Ha preso il via da alcuni giorni la nuova campagna di educazione stradale che la Polizia di Stato ha organizzato per l’estate 2023.

Sino al 3 settembre i consigli di guida sicura e sostenibile della Polizia Stradale accompagneranno i turisti che nei fine settimana visiteranno il Belpaese.

Dal Veneto alla Sicilia passando per la Liguria, l’Emilia Romagna, l’Abruzzo, le Marche, il Lazio, la Puglia, la Campania e la Calabria, saranno 27 le località interessate dall’iniziativa.

Nelle principali piazze balneari farà tappa il pullman azzurro della Polizia di Stato, l’aula didattica itinerante grazie alla quale la Polizia Stradale fa scuola di sicurezza: con il simulatore di guida, i percorsi ebrezza ed altre attività interattive sarà possibile provare in prima persona cosa significa guidare in condizioni psicofisiche alterate da assunzione di droghe e alcol, e la prestigiosa Lamborghini della Polizia di Stato, auto principalmente utilizzata per il soccorso e attrezzata per il trasporto di organi umani.

In Liguria l’iniziativa sarà svolta in occasione del “40° Meeting FIAT 500 storiche” a Garlenda. Pertanto, il “Pullman Azzurro” e la Lamborghini della Polizia, insieme a tutti gli appassionati delle storiche FIAT 500, daranno vita a una prestigiosa scenografia ove tutti gli attori della comunicazione della Polizia di Stato, all’unisono, coinvolgeranno il pubblico nel mondo della sicurezza stradale.

Il tutto avverrà in una suggestiva cornice rivierasca con il seguente programma: venerdì 7 luglio dalle 20 in viale Italia ad Albenga; sabato 8 luglio dalle 19 al Parco Villafranca a Garlenda; domenica 9 luglio dalle 9 in piazza San Nicolò a Pietra Ligure.

Tutte le attività saranno finalizzate a sensibilizzare i vacanzieri sulle corrette condotte da tenere sulla strada, anche in considerazione dell’intensificarsi dei flussi di traffico attesi nei fine settimana di luglio.