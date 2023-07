Ecco il nuovo bando SpettacolodalVivo di Fondazione De Mari Savona

Savona. In un’estate di grandi eventi su tutta la provincia di Savona è la Fondazione De Mari di Savona a fornire la bussola per orientarsi tra quelli di maggiore qualità. Grazie al bando SpettacolodalVivo, infatti, la fondazione di origine bancaria del savonese anche quest’anno ha potuto sostenere oltre 50 realtà del territorio che organizzano i migliori eventi della provincia, animando sia costa che entroterra di spettacoli unici e fortemente apprezzati dal pubblico.

Un calendario fitto che spazia dalla musica al teatro e alla danza, toccando generi e tematiche molto diverse tra loro. Ad accomunarli il “marchio di qualità” della Fondazione, che quest’anno ha raddoppiato il suo impegno anche in termini di promozione e comunicazione.

Per dare il massimo della visibilità possibile ai tanti appuntamenti in programma, la Fondazione ha messo a disposizione i propri canali ufficiali per diffondere tutti i dettagli dei progetti sostenuti nell’ambito del bando SpettacolodalVivo. Già a partire da maggio, sul sito internet della Fondazione, è attiva la pagina EVENTI (www.fondazionedemari.it/eventi) dove è stato caricato l’intero calendario degli appuntamenti con i dettagli dei programmi e i riferimenti degli organizzatori.

Dalla metà di luglio poi, è in distribuzione una speciale brochure che contiene tutti gli eventi estivi (giugno – settembre) in programma nella provincia di Savona e sostenuti dalla De Mari. Una vera e propria agenda suddivisa per 5 macro-tematiche (“Festival e Rassegne”, “Classica”, “Entroterra”, “Bambini e Ragazzi” e “Premi”), che sarà a disposizione nei principali IAT della provincia, oltre che in numerosi alberghi, musei e luoghi di interesse del territorio.

“Sostenere e promuovere l’offerta performativa dell’estate equivale a sostenere l’economia dell’intera provincia – ha dichiarato il presidente della Fondazione De Mari, Luciano Pasquale – Gli eventi sono catalizzatori non solo per i nostri residenti, ma anche per i tantissimi turisti che scelgono i nostri territori per le loro vacanze e garantire un intrattenimento di qualità significa assicurare la loro presenza, anno dopo anno. Al bando SpettacolodalVivo, che dà il via ogni anno a questo intenso programma di eventi, partecipano eccellenze di livello nazionale che portano nella nostra provincia appuntamenti unici: penso agli storici Festival di Borgio Verezzi e Premio della Città di Loano per la Musica Tradizionale, o ai più recenti, ma già apprezzatissimi, FestivAlContrario o AlbIsJazz”.

“Sono solo alcuni degli eventi che sosteniamo e che diffondono sul territorio una cultura di qualità attraverso la professionalità. Lato nostro, ogni anno aumentiamo le attività legate alla promozione di queste manifestazioni, trovando sempre nuovi supporti e attività: è un impegno importante verso la nostra comunità che assumiamo con piacere e sfida, sapendo che quello che stiamo offrendo è qualcosa di prezioso e che riempie l’anima di bellezza”.