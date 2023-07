Ecco “Genova e Liguria, dove & chi”, l’agenda per raccontare la regione attraverso i suoi protagonisti

Genova. Tutta la Liguria a portata di mano con l’agenda ‘Genova e Liguria Dove & Chi’. È stata presentata oggi in Sala della Trasparenza la 37° edizione della storica pubblicazione di De Ferrari Editore dal titolo ‘Genova e Liguria Dove & Chi’, ideata nel 1987 dal giornalista Paolo Zerbini.

Restando fedele al suo impianto originario a testimonianza della validità del progetto, l’agenda si conferma la più importante ed esaustiva guida cartacea dedicata alla Liguria. Nelle sue 450 pagine si trovano storia, dati economici e sociali, nomi e contatti che – aggiornati di anno in anno – fotografano l’andamento degli enti pubblici e delle aziende territoriali. Uno sguardo a 360 gradi dalla politica all’economia, dall’industria alla portualità, fino a toccare cultura, comunicazione e turismo.

Sono questi i macro temi scelti da De Ferrari Editore, con il supporto del giornalista Pierluigi Gambino, per fornire al pubblico un compendio di ruoli e contatti delle principali realtà genovesi e liguri dei vari settori. In conclusione, l’agenda si pone l’obiettivo di costituire uno strumento quotidiano e immediato di consultazione, un valore aggiunto per la Liguria, sempre attenta alla promozione delle sue attività e dei suoi protagonisti, ma anche un prodotto chiave dell’editoria ligure.