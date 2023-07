Eccellenza, l’ex Avellino Silvestri alla Cairese

Prosegue la campagna acquisti faraonica della Cairese in vista del prossimo campionato di Eccellenza. L’ultimo innesto in ordine di tempo è il centrocampista Marco Silvestri.

Classe 1999, è cresciuto nelle giovanili del Genoa e può vantare più di 30 presenze in Serie C con la maglia dell’Avellino tra il 2019 e il 2o21. Poi, 70 presenze in Serie D con i genovesi del Ligorna.

Il comunicato del club

La società A.S.D. CAIRESE 1919 comunica, ufficialmente, di essersi aggiudicata, per la stagione 2023/2024, le prestazioni del centrocampista, classe 1999, Marco Silvestri.

Cresciuto nel settore giovanile del Genoa C.F.C., vanta più di 30 presenze in serie C con la maglia dell’Avellino, durante le stagioni 2019/2020 e 2020/2021, ed oltre 70 presenze in serie D con il Ligorna, società con la quale ha affrontato le ultime due stagioni. Un’altra pedina importante per lo scacchiere di mister Lepore! Ringraziamo Ivan Amicosante, procuratore di Marco, per la buona riuscita dell’operazione.