Eccellenza, la Cairese ha il regista: sarà Sancinito a far “girare” il centrocampo

La Cairese fa sul serio. La società del presidente Fabio Boveri ha tesserato anche Davide Sancinito.

Albisola, Albenga e Imperia sono le squadre in cui ha militato il forte mediano con il vizio del goal, specialmente su punizione e con tiri dalla distanza. Sancinito va così a chiudere la spina dorsale “ingauna” creata per mister Lepore, che conta Scalvini in porta, Gargiulo in difesa, al centro proprio Sancinito e Sogno in attacco.

Il comunicato del club: “DAVIDE SANCINITO È GIALLOBLÙ! La società A S.D. CAIRESE 1919 comunica, ufficialmente, di essersi aggiudicata questo pomeriggio, per la stagione 2023/2024, le prestazioni di Davide Sancinito, classe 1987. Il centrocampista nel corso della sua importantissima carriera ha vestito, tra le altre, le maglie di Finale, Vado, Unione Sanremo, Albissola, Sestri Levante, Albenga e Imperia, rendendosi protagonista nei campionati di Eccellenza e di Serie D, disputando, inoltre, con la formazione dei “ceramisti”, dopo essere stato uno dei trascinatori della squadra, il campionato di Serie C. La sua esperienza e le sue qualità saranno armi fondamentali per mister Lepore! Benvenuto Davide!”