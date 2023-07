Doria Nuoto Loano: risultato storico nella staffetta Junior, argento alla Coppa delle regioni

Loano. Grandi soddisfazioni per il Doria Nuoto Loano che nelle scorse settimane si è messo in mostra con i sui giovani atleti sia nel nuoto che nel triathlon, ottenendo ottimi risultati e sfiorando anche il podio.

Nel Triathlon 6° posto nella staffetta Junior, argento alla Coppa delle regioni

Dal 7 al 9 luglio a Lovadina di Spresiano si sono svolti il Campionato italiano triathlon giovani e la Coppa delle regioni.

Alle due manifestazioni hanno partecipato anche i portacolori del Doria Nuoto Loano, che hanno ottenuto i seguenti risultati: 5º posto YA per Gabriele Ferrara; 13º posto YA per Ludovico Trincheri; 25º posto Junior per Daniele Castelli; 48º posto Junior per Luc Vitali; 7º posto YB per Daniele Moruzzi; 91º posto YA per Tosca Pelle; 102º posto YA per Ettore Durante.

Fantastica prestazione anche della staffetta Junior che agguanta un 6º posto assoluto, miglior risultato di sempre per la società loanese.

Infine, da segnalare il 2º posto nella Coppa delle regioni a cui hanno partecipato ben 3 alfieri del Doria Nuoto Loano: Gabriele Ferrara, Chiara Guarisco e Ludovico Trincheri.

Nuoto: a La Sciorba si chiude la stagione degli Esordienti, i Ragazzi sfiorano il podio

Nelle scorse settimane gli Esordienti A di Doria Nuoto Loano sono arrivati alla fine della loro stagione agonistica.

Come da programma le ultime gare previste erano le Finali Regionali (disputate a La Sciorba di Genova dal 7 al 9 luglio) che hanno visto partecipare quasi gli atleti loanesi, i quali hanno portato a casa i loro Personal Best della stagione.

“Complimenti a tutti i ragazzi per la stagione appena conclusa”, dicono da Doria Nuoto.

Il 16 luglio sempre a La Sciorba i maschi della categoria Ragazzi sono scesi in vasca affrontando il Campionato Regionale di Categoria delle staffette.

Nella 4×100 stile libero sono stati schierati: Pietro Zangrandi, Lorenzo Porta, Artur Verdes e Damiano Ferrari, i quali si sono posizionati al 5^ posto migliorando tutti le proprie prestazioni.

A seguire nella staffetta 4×100 mista Pietro Zangrandi, Artur Verdes, Alessandro Cominato e Lorenzo Porta si sono classificati al 4^ posto lottando fino alla fine per provare a salire sul gradino del podio.