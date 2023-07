Dopo i lavori notturni riaperta completamente la galleria Monte Giugo sulla A12

Liguria. Alle 6 di questa mattina, è stat riaperta completamente, dopo la chiusura notturna la tratta della A12 interessata dai lavori nella galleria Monte Giugo, al km 15 tra Recco e Genova Nervi a una settimana dall’incendio di un pullman che aveva causato danni alla galleria e un’inchiesta della magistratura.

La prima corsia all’interno del tunnel era stata aperta venerdì alle 13.30, rispettando le tempistiche preventivate. Nella notte appena trascorsa i lavori sono proseguiti per consentire di restituire al traffico anche la seconda corsia in vista del controesodo domenicale. L’apertura arriva con diverse ore di anticipo grazie ai tecnici e alle maestranze di Aspi che hanno lavorato H24 per poter riaprire nel minor tempo possibile.

Un grande sforzo che ha visto impegnate circa 40 tecnici, 100 operai, 10 piattaforme elevatrici, 4 carrelloni, 12 furgoni, 15 mezzi speciali, su più turni di lavoro. Gli interventi hanno riguardato la pulizia della carreggiata autostradale, la rimozione degli impianti di galleria danneggiati, il disgaggio delle porzioni di calcestruzzo del rivestimento nella zona dove si è fermato il mezzo incendiato, posa di reti in acciaio inox per oltre 500 metri quadri su un tratto di 60 metri di galleria, il lavaggio della volta, il ripristino della pavimentazione stradale e della segnaletica orizzontale e il ripristino in provvisorio degli impianti di galleria.

Attualmente il traffico circola su tutte le corsie disponibili in entrambe le direzioni e non si registrano turbative al traffico.

Trenitalia, su richiesta della Regione, ha anche deciso di attivare – per la giornata di oggi, domenica 16 luglio – quattro treni regionali in più di collegamento con le località della riviera. Circoleranno tra Genova e

Sestri Levante. Due coppie di treni e circa 2500 posti disponibili che si aggiungono all’offerta ferroviaria già in programma.

Qui di seguito il dettaglio dei treni che fermeranno anche nelle stazioni genovesi di Sturla, Quarto dei Mille, Quinto, Nervi oltre che Bogliasco, Pieve Ligure, Sori, Recco, Camogli, Santa Margherita, Rapallo, Zoagli, Chiavari, Lavagna e Cavi:

33325 in partenza da Brignole alle 9:30 e arrivo a Sestri Levante alle 10:42

32028 in partenza da Sestri Levante alle 11.40 e arrivo a Brignole alle 12.40

37025 in partenza da Brignole alle 15:32 e arrivo a Sestri Levante alle 17:08

37008 in partenza da Sestri Levante alle 17:24 e arrivo a Brignole alle 19:05.

“La riapertura delle due corsie in A12 verso Genova questa mattina all’alba hanno permesso di scongiurare una situazione di grave emergenza che si sarebbe potuta verificare oggi sulle nostre autostrade a causa del rientro domenicale da parte dei moltissimi turisti che hanno trascorso le vacanze e il week end in Liguria. Un ringraziamento va ai tanti operai che hanno lavorato senza sosta per consentire la riapertura delle due corsie in anticipo nei tempi inizialmente previsti ma anche a Trenitalia che per oggi ha messo a disposizione 4 treni in più nel Levante per alleggerire il traffico autostradale” affermano il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e l’assessore alla Protezione Civile Giacomo Giampedrone in merito ai lavori terminati questa mattina nella galleria Monte Giugo sull’autostrada A12 dopo l’incendio di pullman.

L’inchiesta

Sul fronte dell’inchiesta, la galleria è stata dissequestrata ieri dai consulenti nominati dalla Procura supportati dai tecnici di Autostrade per l’Italia Maria Migliazza e Paolo Galli, gli stessi che si erano occupati del crollo della galleria Berté sull’autostrada A26 ma anche del crollo dei cavi nella galleria Monte Sperone, anche questa in A12.