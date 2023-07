Donna in vacanza in Liguria sparisce nel nulla, appello per ritrovarla: “Cosa è successo a Francesca?”

Liguria. Appello sui social per ritrovare Francesca Natale, una 43enne torinese scomparsa mentre si trovava in vacanza ad Imperia, nel ponente ligure.

Dopo la denuncia, effettuata nella giornata del 2 luglio da parte della migliore amica della ragazza, sono scattate le ricerche della donna in tutta la Liguria.

È stata proprio la migliore amica, Dajana Bellini, a dare l’allarme e a far girare l’appello sui social: “Ci dovevamo incontrare nel pomeriggio di domenica. Io mi trovavo a Diano Marina. Alle 17.05, mi telefona dicendo che aveva conosciuto un ragazzo su una chat online e che ci saremo viste per cena. Il ragazzo è arrivato ad Imperia per conoscerla”, racconta Daiana a Riviera24. Ma da quella telefonata, Francesca è scomparsa. E i suoi tre telefoni cellulari risultano sempre spenti.

A quel punto Daiana, preoccupata, si reca a Imperia e cerca informazioni sull’amica. “Un vicino di Francesca mi ha detto che verso le 20 sono entrate nell’alloggio tre persone: due donne bionde e un uomo. Le stesse tre persone sono successivamente uscite, ma Francesca non era con loro”.

Insospettita, Daiana ha presentato denuncia di scomparsa alla polizia. Insieme agli agenti, la donna è entrata nell’appartamento dell’amica trovandolo in ordine. Un dettaglio, questo, che secondo Daiana non sarebbe da sottovalutare: “In casa ci sono degli effetti personali che non avrebbe mai abbandonato, a partire da uno zainetto rosa, una spazzola per i capelli e delle scarpe che usava sempre. Inoltre ci sono ancora le sue vestaglie, il dentifricio e la spesa appena fatta. E poco prima di sparire aveva fatto un ordine su Amazon, ma quando il corriere è passato, lei non c’era già più”.

“E da quel momento – aggiunge la migliore amica – non abbiamo più notizie. La conosco da 7 anni e sono sicura che non si sia allontanata volontariamente. Deve esserle successo qualcosa. Il ragazzo potrebbe averla sequestrata. Dall’alloggio sono spariti quasi tutti gli effetti, la casa è stata ripulita e i suoi tre numeri di cellulare risultano spenti. Abbiamo fatto la denuncia e stamattina sono venuti i Ris per i rilievi e le impronte. Chiunque abbia notizie può avvisare noi ai numeri: 370 3120786, 3498441229, 3409882195 o chiamare direttamente le forze dell’ordine“.

La coinquilina, che conosce benissimo Francesca, ritiene anche che “i cuscini erano stati sistemati in modo regolare, mentre Francesca ne usava uno in mezzo al letto”. Secondo la donna, dunque, il modo in cui l’appartamento è stato rassettato, potrebbe essere un depistaggio.

La domanda dunque è lecita: “Cosa è successo a Francesca?”. Se si sia trattato di un allontanamento volontario o altro lo stabilirà la polizia, che sta indagando sul caso.

Francesca è alta 165 centimetri, pesa 55 chili, ha i capelli castani e porta preferibilmente occhiali scuri. Avendo subito mesi fa un intervento al femore cammina con una stampella.

N.B.: trattandosi di una persona maggiorenne, per tutelarne la privacy non saranno divulgate immagini fintanto ché non sarà chiaro il motivo della scomparsa.