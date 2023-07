Divertimento e sport al Palacrociere con il “Freestyle show” di Vanni Oddera, inaugurato un mezzo per il trasporto disabili

Savona. Pomeriggio di divertimento, sport e inclusione ieri pomeriggi0 al Palacrociere di Savona con I Supereroi per Voi, Vanni Oddera e il “freestyle show”. L’obiettivo dell’iniziativa era benefico: il ricavato dell’evento sarà destinato ad acquistare i giochi per bimbi disabili. Le nuove giostre inclusive saranno aggiunte nel parco giochi per bambini del prolungamento.

Tanti i savonesi e i bambini e le famiglie presenti. E’ stata anche l’occasione per inaugurare un nuovo mezzo per il trasporto della “seggiola a rotelle”, come dice il presidente della Croce Bianca Giovanni Carlevarino: “Chiunque ha bisogno, anche in un periodo momentaneo, può essere trasportato con la possibilità di avere vicino anche un accompagnatore. Si unisce alla nostra gamma per fare un servizio alla città”. Sono 13 i mezzi in dotazione alla Croce Bianca savonese, di cui due automediche, un pulmino, un fuoristrada oltre alle ambulanze.

“È un piacere essere qui a inaugurare questo mezzo in una cornice così importante – commenta il sindaco di Savona Marco Russo -. Savona deve diventare sempre di più la città dell’inclusione e questo evento ci ricorda la missione che dobbiamo avere tutti noi“.

“Bisogna aprire sempre di più il Palacrociere la città e organizzare questi eventi sempre più spesso”, hanno aggiunto da Costa Crociere.