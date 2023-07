Dissalatore Andora, Demichelis: “Rivieracqua non riesce neanche a fornire acqua potabile e vuole spegnere l’unica fonte di acqua dolce”

Andora. Non si è fatta attendere la replica del sindaco di Andora, Mauro Demichelis, alle ultime affermazioni di Rivieracqua rispetto al dissalatore che da qualche settimana fornisce acqua dolce alla cittadina rivierasca.

“Che Rivieracqua si erga a esempio virtuoso di gestore della distribuzione dell’acqua è un tentativo maldestro che ai cittadini di Andora può apparire solo ridicolo se non fosse per le gravi conseguenze patite in questi anni – contrattacca Demichelis – Vorrei ricordare a Rivieracqua che il dissalatore non è stato una iniziativa isolata del Comune. Il dissalatore per Andora era previsto dalla Regione Liguria, insieme ad una richiesta di finanziamento di 600mila euro, nel Piano a contrasto dell’emergenza idrica ligure presentato alla Protezione Civile Nazionale. Il Comune di Andora ha chiesto di poterlo installare in sostituzione di Rivieracqua che avrebbe atteso di ricevere i fondi nazionali. Ovvero in data incerta. Il Comune, grazie all’aiuto di Regione Liguria, ha proceduto al noleggio del macchinario che è stato autorizzato da una Conferenza di servizi alla quale hanno partecipato Regione Liguria, Ato e la stessa Rivieracqua. La verità è questa”.

“L’unica acqua dolce che oggi ha Andora è quella del dissalatore, che dissala l’acqua dei pozzi salati che lo scorso anno finivano nelle condotte. Perchè Rivieracqua sta facendo di tutto per spegnerlo? Cosa propone agli andoresi? Il quadro è questo. La società pubblica Rivieracqua, incaricata dall’ATO a distribuire in modo equanime acqua potabile a tutti i comuni dell’Ambito, non dà ai cittadini l’acqua dolce dal Roja e non è in grado di fornire acqua potabile nelle cisterne perchè ha già comunicato al Comune che non può sanificarle o approvigionarle. In sintesi, Rivieracqua incassa 3milioni di bollette dai cittadini e non fornisce il servizio, compra acqua da privati e la distribuisce nelle cisterne ad Andora che non è più potabile”.

“A questo punto mi chiedo: quanto vale questo business dell’approvvigionamento idrico?”.