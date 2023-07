Disposta l’autopsia sul corpo di Andrea Beri, 31enne morto in casa ad Albissola

Albissola Marina. È stata disposta l’autopsia sul corpo di Andrea Beri, il ragazzo di 31 anni che ieri mattina è deceduto nella sua abitazione in via Cilea ad Albissola Marina.

L’ultima ad avere un contatto con il giovane è stata la madre: Andrea l’aveva chiamata per avvertirla di avere un forte dolore allo stomaco, la donna poi non è più riuscita ad avere notizie dal figlio e ha così subito allertato il 112.

Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Oro Mare di Albissola e il personale medico del 118. Per riuscire ad entrare nell’appartamento è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco che hanno forzato la porta. Una volta entrati, il giovane era già in arresto cardiaco. Nonostante i diversi tentativi di rianimarlo non c’è stato nulla da fare.

In seguito sono giunti nell’abitazione anche i carabinieri per effettuare tutti gli accertamenti del caso.

A causare la morte potrebbe essere stato un attacco cardiaco o un aneurisma. A chiarirlo con certezza sarà l’autopsia che verrà svolta domani, venerdì 21 luglio, dal medico legale Luca Vallega. Dopodiché verranno organizzati i funerali.

La notizia, ieri, ha lasciato sgomenti tutta la comunità albissolese e il mondo della pallanuoto, sport che Beri aveva praticato per tanti anni insieme al fratello Davide. È stato centrovasca delle squadre giovanili della Rari Nantes Savona, con le quali ha vinto diversi titoli italiani, ed ex giocatore della Nazionale giovanile di Pallanuoto. Negli ultimi anni ha fatto parte anche della squadra Lokomotiv della Rari partecipando al campionato amatoriale UISP. Ha giocato anche per la Waterpolo Savona.

Questo il messaggio di cordoglio della società biancorossa: “La Rari Nantes Savona, profondamente addolorata, si stringe alla famiglia Beri ed in particolare al fratello Davide, anche lui ex pallanuotista biancorosso, ed esprime le più sentite condoglianze”.