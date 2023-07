Disagi alla viabilità sulla A10 tra Pietra e Feglino: 5 km di coda

Riviera. Un rientro difficile anche in questa domenica per i vacanzieri del fine settimana o per quanti hanno terminato il loro soggiorno in riviera. Situazione difficile con code di 5 km tra Pietra Ligure e Orco Feglino, in direzione Savona, per traffico intenso.

Fin dalle prime ore del pomeriggio si erano creati i primi rallentamenti, ma il flusso viario è andato aumentando, con conseguenti disagi e notevole aumento dei tempi di percorrenza.

Nell’altra direzione la situazione viaria è stata interessata da un incidente avvenuto nel pomeriggio di oggi tra Savona e Spotorno, senza gravi conseguenze per le persone coinvolte e senza particolari criticità per la circolazione verso la Francia.

E intanto da Aspi arrivano le previsioni di traffico per l’inizio della settimana, per il tratto Savona-Genova qualche criticità solo dalle 7 alle 10 del mattino. Più difficile la mobilità sulla A26, in particolare in direzione di Genova Voltri.

Per quanto riguarda le altre arterie autostradali liguri si segnala bollino rosso sulla A7, verso Serravalle, dalle 7 alle 13 della mattinata.