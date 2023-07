Depurazione a Pietra Ligure, Carrara sulle barricate: “Paghiamo per lavori mai partiti”

Pietra Ligure. La situazione della depurazione e dei lavori che, pur annunciati, non sono neanche iniziati: il consigliere comunale di minoranza a Pietra Ligure, Mario Carrara, torna sulla vicenda del servizio idrico integrato.

“Poiché abbiamo accertato che gli aumenti delle tariffe sono, invece, già stati tutti applicati, si svolgerà una riunione del Comitato civico di Pietra Ligure per iniziare le azioni concrete di recupero delle somme indebitamente pagate in questi anni” afferma Carrara: “Oggi, nel 2023, dovrebbero essere in corso, ma non solo: dovrebbero essere in vista della loro ultimazione. E non sono state individuate neppure le risorse finanziarie, in quanto il mutuo di 1,5mlòn di euro, stabilito suo tempo non è stato intrapreso”.

“Quindi, mancando questa stessa cifra per raggiungere la somma di 5mln di euro come necessaria per fare l’opera, le procedure per attivarne l’esecuzione non possono neanche cominciare e si resta sempre al punto di partenza. Tuttavia, nel frattempo, la Servizi Ambientali aveva applicato quell’aumento delle tariffe fino al 53%, che noi utenti abbiamo già cominciato a pagare in modo retroattivo, magari senza accorgercene, in conguagli e voci di bolletta”.

“Aumenti pesantissimi che i cittadini stanno, quindi, già pagando; pagamenti tuttavia, a questo punto, non indirizzati e giustificati dalla finalità dei lavori di collegamento con il depuratore di Borghetto Santo Spirito, bensì alla gestione “ordinaria” della stessa società. Non è uno “scandalo” questo?” rincara il consigliere comunale.

“Per parlare di tutte queste cose e per iniziare le procedure di recupero delle somme pagate, ma indebitamente richieste in bolletta in tutti questi anni, per una depurazione che NON viene effettuata, il prossimo giovedì 20 Luglio, alle 20,30, nella sala riunioni comunale in via Mazzini, sotto al Municipio, si svolgerà la prima riunione del Comitato Civico di Pietra Ligure “Depurazione – bollette giuste”: interverrà l’avvocato Giulio Muzio esperto di diritto delle gestioni idriche e di tutela degli utenti di questo settore”.

“I cittadini e utenti interessati possono intervenire. Si consiglia di portare con sé copia delle bollette delle utenze dell’acqua” conclude Carrara.