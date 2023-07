Depuratore Albenga, ecco la relazione tecnica: “A Vadino e frazioni funzionamento regolare”

È stata depositata e trasmessa ufficialmente da SCA al Comune di Albenga la relazione dell’ing. Gallea relativa al funzionamento degli impianti di depurazione di Vadino e delle frazioni, finite al centro delle polemiche per un esposto alla Procura che ne denunciava il mancato funzionamento e relative conseguenze ambientali.

La relazione era stata anticipata, informalmente, al dirigente del Comune di Albenga, Franca Briano, e all’amministrazione che a seguito dell’esposto, si erano immediatamente attivati per le verifiche del caso, nonostante non fossero stati segnalati guasti e nonostante i rilievi che Arpal esegue periodicamente (gli ultimi dei quali risalenti a pochi giorni prima dell’esposto) fossero regolari.

L’amministrazione albenganese sottolinea: “Pur ricordando che da più di cinque anni c’è un gestore unico, identificato dalla Provincia, per il ciclo integrato delle acque che è APS e un gestore operativo che è SCA, venuti a conoscenza dell’esposto abbiamo immediatamente chiesto i chiarimenti e i riscontri tecnici dovuti. È stata disposta la verifica da parte dell’ing. Angelo Gallea (che ha le competenze per poter garantire e accertare il corretto funzionamento degli impianti) che ha immediatamente effettuato un sopralluogo di tutti gli impianti verificando tecnicamente e approfonditamente il loro funzionamento. Come si evince dalla relazione i depuratori funzionano tutti regolarmente“.

“Detto questo, per quel che concerne la depurazione, ricordiamo che nel 2020 è stato attivato l’impianto di viale Che Guevara – obiettivo al quale siamo arrivati grazie ad un percorso iniziato già dall’amministrazione Cangiano – che ha permesso la depurazione del 75% della città. Questo importante risultato è stato raggiunto nonostante i consiglieri di minoranza di allora, che peraltro in parte sono gli stessi che oggi dichiarano la situazione inaccettabile, si siano in più di una occasione scagliati contro il depuratore e siano gli stessi, per giunta, che erano in amministrazione quando era da discutere la realizzazione di un depuratore nel comprensorio, depuratore che poi non è stato fatto”.

“Come Comune abbiamo inoltre dato impulso all’iter per arrivare al collettamento di Vadino e delle frazioni (arrivando al 100% della depurazione) coinvolgendo gli enti di competenza. In particolare: il 2 febbraio 2021 l’ing. Angelo Gallea ha presentato al Comune di Albenga e ad APS il progetto relativo al completamento della depurazione della Città delle Torri; a marzo 2021 lo stesso è stato protocollato in Provincia (Ente d’ambito); da qui l’apertura della conferenza dei servizi che ha permesso di candidare il progetto – rivisitato e revisionato – al bando per accedere al finanziamento dei fondi Pnrr” concludono dal Comune ingauno.