Degrado a Santa Rita a Savona, sabato 29 luglio raccolta firme nel quartiere

Savona. Raccolta firme nel quartiere di Santa Rita a Savona contro il degrado. L’iniziativa, organizzata da Fratelli d’Italia, è in programma sabato 29 giugno dalle 9.30. Gli esponenti del partito gireranno per le vie della zona per parlare con commercianti e residenti.

“Siamo stati contattati da diversi esercenti che si sono lamentati della situazione – ha spiegato il capogruppo in consiglio comunale Massimo Arecco -. Così abbiamo deciso di andare nel quartiere e parlare con chi lo vive. Se riusciremo a raccogliere molte firme sarà un segnale per l’amministrazione che forse capirà che occorre fare attenzione“.

A preoccupare, oltre al degrado dei giardini di piazza delle Nazioni e di piazza Maestri dell’artigianato, è anche l’arrivo di 20 profughi che saranno ospitati nella palestra delle scuole Astengo.

Arecco sottolinea che “la colpa non è dell’amministrazione”, ma aggiunge che “sembrava avessero trovato la soluzione a tutti i problemi in un batter d’occhio, ma ora ci rendiamo conto che non è così”.