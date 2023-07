Dal 6 luglio al via i saldi, da quest’anno nuove regole: multe fino a 3000 euro per chi viola le norme

Savona. I saldi estivi partiranno in Liguria, come in tutta Italia, il 6 luglio, ma da quest’anno saranno in vigore nuove regole. Tra queste, in caso di violazione dell’annuncio di riduzione del prezzo è prevista una sanzione pecuniaria da 516 euro a 3098 euro. Il nuovo decreto è una vera e propria rivoluzione per tutte le aziende del commercio: per la prima volta viene disciplinato l’e-commerce.

Le nuove regole previste dal Decreto legislativo n. 26 del 7 marzo 2023, entrato in vigore il 2 aprile 2023 e modifica, integrandolo, il Codice del consumo Ddl 1° luglio 2023, sono state illustrate questa mattina da Massimo Torti, Segretario Generale Federazione Moda Italia nella sede di Confcommercio Savona con amministrazioni comunali e operatori del settore. Al centro dell’incontro le novità per i negozi fisici e anche l’online, in tema di annunci di riduzione dei prezzi, pratiche commerciali scorrette, rafforzamento delle sanzioni, clausole vessatorie, adeguamento per e-commerce.

“La cosa più bella – ha commentanto il segretario generale Torti – è andare nei negozi sotto casa per cercare l’affare per un prodotto tanto desiderato. Il consiglio è andare prima nei negozi, controllare i prezzi e andare serenamente nei negozi di fiducia”.

E’ stata anche l’occasione per presentare il corso di formazione per consulente di immagine e di vendita: “E’ rivolto ai giovani disoccupati fino a 34 anni che abbiamo passione per questo settore. Le peculiarità sono due: la stretta collaborazione con le aziende e la figura che non è un commesso, ma un consulente, il servizio aggiunto nei negozi di prossimità. Il negozio è svolto solo in parte in aula e il risultato occupazionale è praticamente certo”.