Dal 28 al 30 luglio torna la Festa della CRI di Vado Ligure e Quiliano

Quiliano. Ritorna, dopo l’interruzione dovuta alla pandemia COVID-19, la Festa della CRI a Quiliano, organizzata dal Comitato Croce Rossa Italiana di Vado Ligure Quiliano ODV.

Giunta alla sua 14^ edizione, la festa si terrà nei giorni 28-29-30 luglio in via Bertolotto, presso la storica sede della CRI a Quiliano, che nell’ottobre scorso ha festeggiato i suoi 25 anni di fondazione.

Lo stand gastronomico aprirà alle 19. Come gli anni scorsi protagonista sarà la carne cotta sulla ciappa di Urbe, la pietra famosa per le sue qualità di cottura delle carni, ma nel menù sono previsti piatti non a base di carne. Le serate saranno animate da Mimmo DJ il 28 luglio, Bukowsky Funk il 29 luglio e dagli Umarells il 30 luglio e l’intrattenimento musicale partirà dalle ore 21.

L’ingresso è come sempre gratuito e quanto verrà raccolto dalla sagra sarà utilizzato per l’acquisto di attrezzature per le attività di soccorso e per le manutenzioni urgenti della sede di Quiliano.

L’evento ha come sempre il patrocinio dei comuni di Quiliano, Bergeggi e Vado Ligure, città su cui da tantissimi anni è attiva l’opera dei volontari e delle volontarie del comitato Croce Rossa di Vado Ligure Quiliano ODV.

Il presidente nel presentare questa edizione, coglie l’occasione per “ringraziare di cuore tutti i volontari e le volontarie che stanno lavorando alla realizzazione dell’attività e tutti quegli enti e tutte quelle aziende che a vario titolo stanno collaborando e contribuendo per la buona riuscita della festa”.