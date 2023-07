Da Savona al Monviso di corsa: l’impresa di un savonese e la gara di solidarietà per l’amico Carlo

Savona. Passione per lo sport, ma anche generosità. Da Savona al Monviso: 162 km da percorrere a piedi e un totale di 5500 metri di dislivello.

L’impresa che vuole portare a termine il savonese Alberto Zuccarelli, ultrarunner tesserato della Podistica Savonese, sembra essere una follia, ma Alberto è spinto dal desiderio di aiutare, con una raccolta fondi, un amico che ha subito un incidente e oltre a non poter più correre come faceva prima, deve superare mille difficoltà della vita quotidiana: “Non esiste fatica, tanto meno se ludica e scelta, che possa paragonarsi a quelle che hanno affrontato Carlo e sua moglie insieme”.

“La fatica, i sacrifici, gli sforzi, i crolli mentali, le spese insostenibili, i progetti di una vita da rivedere totalmente, gli interventi chirurgici, le terapie, gli adeguamenti di una casa appena presa, di una macchina. Questa è la loro vita vera e non possono scegliere di finirla alla prima vescica, alla prima nausea, al primo cattivo tempo, al primo ‘non ne ho voglia’. Questo è un evento che vuole dare respiro a loro che il monte lo devono scalare tutti i giorni, con il sorriso stampato per non darla vinta a niente e nessuno”.

“Questa è la mia Spartathlon”, ha aggiunto Alberto. L’idea è arrivata circa tre anni fa e quest’anno si concretizzerà tra il 22 e il 23 luglio con partenza alle 5 di sabato dalla Torretta di Savona: “L’incognità più grande è il tratto finale, sarà alpinismo vero, 10 km di sentiero con 2200 di dislivello“. L’obiettivo sarà raggiungere la vetta in meno di 30 ore, durante le quali sarò seguito e supportato da una decina di amici: “Senza di loro sarebbe impensabile, ognuno metterà in campo le proprie esperienze e capacità”. Quando Alberto ha deciso di lanciarsi in questa sfida contro sé stesso ha pensato alla gara di solidarietà: “Quando ho proposto la mia idea a Carlo e sua moglie – racconta Alberto – temevo non fossero d’accordo, invece, ci siamo subito capiti, è stato un momento emozionante per me. Carlo da subito è stato contento, io non so se sarei stato capace di reagire così”.

Se inizialmente Alberto quasi ne parlava come un sogno che non si sarebbe mai realizzato ora è più determinato che mai. A chi chiede “Perchè lo fai?”, la risposta è naturale: “Perchè posso e quindi devo, per me stesso, ma anche per rispetto a chi vorrebbe ma non può. Mi sono preparato meno di quanto avrei dovuto, ma è dallo scorso autunno che mi alleno in funzione di questa corsa. Ora mi sento pronto“.