San Filippo Neri Yepp Albenga vicina ad Allegri? Sì, ma è lo sketch degli Autogol

Conferme, arrivi e partenze. Sono giorni frenetici per gli admin delle pagine social delle squadre locali ma il post che spicca è quello apparso sulla pagina Instagram della San FIlippo Neri Yepp Albenga. Il club è stato infatti oggetto di un breve video realizzato dagli Autogol.

Il celebre trio di youtuber ha dedicato una gag alla società nata lo scorso anno dalla fusione tra San Filippo Neri e Yepp Albenga. Gli Autogol sono arcinoti da sportivi e non per i video a tema calcistico in cui imitano le voci dei personaggi più noti del calcio italiano e internazionale. Per rendere l’idea, su Instagram vantano quasi quattro milioni di follower.

Dopo la battuta sulla lunghezza monstre della denominazione, sono le parole di “Massimiliano Allegri” a scaldare la piazza ingauna: “Quando finisco con la Juve arrivo”. Insomma, i mister Torregrossa e Rotiroti sono avvisati. Un motivo in più per fare bene nel prossimo campionato di Prima Categoria dopo l’importante salvezza della scorsa annata.