Cosseria: è morto Simone Ziporri, il ventenne vittima di un tragico incidente a bordo della sua moto

Cosseria. Non ce l’ha fatta Simone Ziporri, il ventenne di Cosseria che venerdì scorso ha avuto un incidente stradale a bordo della sua Kawasaki, scontrandosi frontalmente contro un camion lungo la Sp661 nei pressi di Murazzano, nelle Langhe. La terribile notizia sta rimbalzando in tutta la Val Bormida in queste ore, tra lo sconforto e lo sgomento per una giovane vita strappata.

Simone, ex liceale del Calasanzio, proprio lo scorso anno aveva conseguito la maturità scientifica, ed era un atleta di Vertikarkare. L’arrampicata, infatti, era una delle sue grandi passioni.

Purtroppo, a causa dell’impatto violento avuto la scorsa settimana sulle strade piemontesi, per Simone, ricoverato d’urgenza all’ospedale Santa Croce di Cuneo, le speranze erano sembrate fin da subito esigue. In questi giorni era stato sottoposto a più interventi ma il quadro clinico continuava ad essere disperato.

Ora il drammatico epilogo. Lascia il papà Enrico, la mamma Daniela, la sorella minore Elena, gli zii e i tanti amici che con il suo carattere dolce e gentile aveva saputo conquistare.