Coppa del mondo di fotografia in Norvegia, la savonese Anna Gai conquista la medaglia di bronzo

Ceriale. Mentre il Circolo fotografico San Giorgio BFI- ILFIAP preparava con gli ultimi ritocchi la serata di sabato scorso, con le emozioni di un evento unico a Casa Girardenghi, dove il sodalizio ingauno e cerialese ha preso sede, col Patrocinio e il sostegno del Comune di Ceriale, sono arrivati i risultati delle Biennali di Coppa del Mondo della Fotografia FIAP.

Mentre la squadra nazionale adulti per la sezione colore in Grecia ha conquistato il secondo posto dietro la Francia, l’Under 21 in Norvegia, con ben tre ragazzi giovanissimi del San Giorgio recenti vincitori per due edizioni consecutive del Grand Prix Italia, non è andata bene.

“Ma l’onore dell’Italia – si legge in una nota del circolo – abituata alla vittoria e a spadroneggiare nella sezione foto naturalistiche, è stato “’salvato’ da Anna “Ania” GAI che, per quanto riguarda i risultati individuali, si è piazzata al terzo posto, per una brillante medaglia di bronzo. La giovane pupilla del presidente prof. Tavaroli ha realizzato lo scatto pluripremiato proprio durante uno dei laboratori creativi che il docente tiene presso l’Istituto Alberghiero di Alassio, fotografie che sono appena state in mostra al Museo Sommariva della Civiltà dell’Olivo di Albenga”.

“Da notare che altri due membri della ormai celebre ‘squadra giovani’ del circolo – aggiungono – attivissimo in tutto il territorio della piana e del ponente ligure, Dimitri Regis e Alessandro Arnaldi, hanno conquistato punteggi molto alti. Grande festa al Circolo che durante la settimana del Libro di Liguria di fine agosto presenterà ancora una serata dedicata alla fotografia ligure e in particolare alla grande fotografa genovese Giuliana Traverso, con la presenza della Delegata regionale FIAF e curatrice del patrimonio di immagini della fotografa. L’appuntamento è per il 31 agosto al Borgo della Fotografia in Peagna di Ceriale”.