Convegno “L’acqua: l’oro di sempre”, Toti: “Per la Liguria la blue economy rappresenta un pezzo importante della crescita”

Liguria. “La Liguria è la regione che più di ogni altra non solo in Italia, ma più di ogni altra in Europa dall’acqua trae la propria ricchezza e una parte rilevante del suo prodotto interno lordo. La blue economy rappresenta un pezzo importante della nostra crescita, e su questo fronte puntano moltissimi degli investimenti che stiamo facendo: basti pensare, restando a Genova, alla grande diga, e quindi alla possibilità di maggiore competitività del nostro porto. Oltre a questo, la Liguria è leader per quanto riguarda la produzione di nautica da diporto e la prima piattaforma croceristica”.

Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, intervenuto questa mattina al convegno “L’acqua: l’oro di sempre”, organizzato all’Acquario di Genova in occasione del convegno nazionale dei Cavalieri del lavoro.

“Se c’è una ragione rappresentativa della ricchezza che il mare può darci questa è la Liguria – aggiunge Toti -, e siamo anche una regione che alla sua acqua è molto attenta, basti pensare ai parchi e alle aree marine sul nostro territorio. È molto importante quindi vedere qua oggi un’opinione pubblica così qualificata come i Cavalieri del lavoro discutere di un bene fondamentale per la nostra vita e la nostra crescita”.