Controlli della Guardia Costiera, sanzioni per 10mila euro a stabilimenti balneari e diportisti

Continuano senza interruzione i controlli degli uomini e delle donne della Guardia Costiera del Circondario Marittimo di Loano/Albenga nell’estate 2023.

Nell’ultima settimana la Capitaneria di Porto è stata impegnata a garantire il rispetto dell’ordinanza di sicurezza balneare a terra e della navigazione in mare, a tutela dei bagnanti, diportisti e utenti.

Nell’ambito dell’operazione “Mare Sicuro” in particolare, durante le azioni di verifica e ispezione, sono state accertate e contestate sanzioni per oltre 10 mila euro.

Dagli accertamenti svolti sono state rilevate violazioni all’ordinanza di sicurezza balneare a otto strutture ricettive, quattro violazioni ad unità da diporto per aver ormeggiato, in difetto all’ordinanza di sicurezza balneare, nello specchio acqueo riservato alla balneazione, e altre due sanzioni amministrative ad una imbarcazione da diporto utilizzata per attività di noleggio abusivo.