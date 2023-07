Consiglio regionale, via libera al rendiconto finanziario: 192mln sulla sanità, 19mln per il trasporto pubblico

Liguria. Con 19 voti a favore (maggioranza) e 12 contrari è stato approvato il Disegno di legge 155: “Rendiconto generale dell’amministrazione della Regione Liguria per l’anno 2022”.

Il Rendiconto è una verifica di quanto è stato possibile realizzare attraverso il confronto fra le previsioni del bilancio ed i risultati definitivi conseguiti, sia in termini finanziari sia in termini patrimoniali, a seguito dell’attività amministrativa. Nel Rendiconto 2022 sono state accertate entrate per complessivi 6 miliardi e 302 milioni di euro e registrati impegni di spesa per complessivi 6 miliardi e 132 milioni di euro. Il totale delle riscossioni è stato di complessivi 5 miliardi e 915 milioni di euro ed il totale dei pagamenti è stato di complessivi 5 miliardi e 877 milioni di euro, con un fondo di cassa al 31/12/2022 di 296 milioni e 442 migliaia di euro. Il risultato di amministrazione al 31/12/2022 è positivo ed è pari a 598 milioni e 348 mila euro, da cui vanno dedotti accantonamenti e vincoli di legge.

Nonostante gli impatti sui bilanci regionali conseguenti alle crisi geopolitiche in corso, si ricorda che a livello normativo non sono state previste agevolazioni in favore delle Regioni in materia di vincoli di finanza pubblica, per cui è rimasto immutato l’obbligo del concorso delle regioni a statuto ordinario in termini di realizzazione di investimenti pubblici diretti ed indiretti per il quinquennio 2019-2023.

“La Regione Liguria è riuscita a rispettare i vincoli di finanza pubblica, sia in termini di equilibri di bilancio previsti dal combinato disposto del decreto legislativo n. 118/2011 e della legge n. 145/2018, sia l’obiettivo pari a 32 milioni di euro per l’anno 2022, in termini di investimenti nuovi e aggiuntivi, da completare entro il 2023″ sottolinea la relazione sul documento all’esame del Consiglio regionale.

Il totale delle risorse impegnate per investimenti risulta essere di 404 milioni di euro, di cui 155 milioni relativi al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e 43 milioni relativi al Piano Nazionale Complementare al PNRR (PNC); al totale di dette risorse deve essere aggiunto l’importo di 159 milioni di euro per Fondo Pluriennale Vincolato in conto capitale, che rappresenta lo sforzo della Regione in investimenti per gli anni futuri.

Per quanto riguarda il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ed il relativo Piano Nazionale Complementare (PNC), il totale delle somme vincolate impegnate nel 2022 da Regione Liguria è il seguente:

• PNRR – 173 milioni di euro, di cui 156 milioni di euro sulla Missione 6 – Salute

• PNC – 43 milioni di euro, di cui 36 milioni di euro sulla Missione 6 – Salute

Notevole impegno finanziario è richiesto per la gestione del trasporto pubblico locale, sia su rotaia sia su gomma, per la quale si utilizzano somme vincolate provenienti dallo Stato e risorse autonome regionali, queste ultime pari a circa 19 milioni per la gestione del trasporto su gomma, oltre a 21 milioni per il trasporto ferroviario e 125 migliaia di euro per il trasporto per vie d’acqua.

In merito alla spesa sanitaria, è stato previsto con risorse autonome regionali un fondo integrativo aggiuntivo corrente destinato alle aziende ed enti del servizio sanitario regionale, con impegni per un importo di 33 milioni di euro, oltre a 2 milioni di euro per interventi in materia di salute umana, veterinaria e randagismo.

La spesa sul settore sociale è stata rilevante: Regione ha dedicato 30 milioni di euro di risorse proprie, tra cui 16 milioni di euro destinate al fondo di solidarietà per le persone con gravi disabilità e 11 milioni circa alle politiche sociali.