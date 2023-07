Concerti, conferenze e teatro: luglio ricco di eventi a Laigueglia

Laigueglia. Ricchissimo il programma di attività culturali organizzato dalla Parrocchia San Matteo, in collaborazione con il Comune di Laigueglia, per il mese di luglio sotto il tradizionale titolo “Di voci e di accordo”; nel variegato palinsesto di eventi, come di consueto, è la musica a rappresentare la parte principale con 5 appuntamenti di alto livello distribuiti lungo tutto il mese ed accompagnati da conferenze e rappresentazioni teatrali.

Tutti gli eventi hanno sempre inizio alle 21.15 e si svolgono alternativamente nella Chiesa di San Matteo, nell’Oratorio di Santa Maria Maddalena o all’aperto nell’Auditorium delle Opere Parrocchiali (dietro alla chiesa), appena rinnovato strutturalmente ed esteticamente con un nuovo palco, capace di ospitare rappresentazioni di maggiori dimensioni e presenze in scena rispetto al passato.

La rassegna, che inizierà il 4 luglio e proseguirà anche nel mese di agosto, in attesa dei grandi eventi con l’Orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova che si terranno in autunno, è stata presentata dal Parroco di Laigueglia, Don Danilo Galliani, Direttore dell’Istituto Diocesano di Musica Sacra e dall’Avv. Alessandro Chirivì, Consigliere Comunale Capogruppo di Maggioranza delegato al coordinamento del calendario degli eventi ed alle manifestazioni culturali del Comune di Laigueglia.

Di seguito il programma:

Martedì 4 luglio ore 21.15

Auditorium Opere Parrocchiali

QUESTIONE GENDER: UNA SFIDA ANTROPOLOGICA

S.E. Mons. Guglielmo Borghetti, vescovo, fondatore Istituto Pastoral Counseling

Giovedì 6 luglio ore 21.15

Oratorio santa Maria Maddalena

BAROCCO E OLTRE

Nicolò Sari, organo

Musiche di A. Vivaldi, B. Pasquini, D. Zipoli

Venerdì 7 luglio ore 21.15

Auditorium Opere Parrocchiali

L’associazione COSA VUOI CHE TI LEGGA

presenta lo spettacolo teatrale

SALE D’ATTESA

Tre donne e le loro storie

Lunedì 11 luglio ore 21.15

Chiesa san Matteo

Felix Mendelssohn Bartholdy

LAUDA SION Op. 73

per soli, coro e orchestra

Istituto Diocesano di Musica Sacra

Don Danilo Galliani, direttore

Martedì 12 luglio ore 21.15

Auditorium Opere Parrocchiali

La Compagnia teatrale ‘I Sualli’ presenta

GLI AMICI DI ARTURO

Atto unico scritto e diretto da Gabriella Minozzi

Mercoledì 19 luglio ore 21.15

Chiesa san Matteo

Il Teatro dell’Opera Giocosa di Savona presenta

STABAT MATER di Giovanni Battista Pergolesi

Dialogo tra musica e teatro

Ksenia Bomarsi e Sofio Janelidze, soliste – Voxonus Ensemle Manuela Ranno, direttore

Renato Bonajuto, regia e drammaturgia – Danilo Coppola, scenografo e costumista

Lunedì 24 luglio ore 21.15

Oratorio santa Maria Maddalena

LA MUSICA DA CAMERA DI

ROBERT E CLARA SCHUMANN

Silvia Schiaffino, flauto

Martina Romano, violoncello

Filippo Falchero, pianoforte

Lunedì 31 luglio ore 21.15

Chiesa san Matteo XXV Festival Organistico Internazionale “Armonie Sacre percorrendo le Terre di Liguria”

ISACCO

Gruppo Croma: Parola, Musica e Pittura

Giuliana Maccaroni, ricerca musicale ed esecuzione

Alessandro Pertosa, scrittura testi – Giuliano Del Sorbo, Paintheatre

Lucia Ferrati, coordinamento, regia e letture.

Così commenta l’arciprete di Laigueglia, Don Danilo Galliani: “Questa nuova edizione della rassegna Di voci e di Accordo, ricca di rappresentazioni di alto livello conferma sempre di più il ruolo centrale della Parrocchia nella comunità, quale luogo di intensa spiritualità, ma anche come centro propulsore di cultura, bellezza e arte”.

“Ringrazio Don Danilo, Parroco di straordinario gusto musicale, per l’impegno costante nella realizzazione di eventi di alto livello, che valorizzano compiutamente le bellezze artistiche delle nostre chiese ed oratori, vanto della città e fondamentale volano per lo sviluppo turistico sotto il profilo culturale di Laigueglia, che dovrà offrire sempre più momenti di intrattenimento qualificato per ospiti, turisti e residenti. L’impegno dell’amministrazione comunale sarà sempre alto per fare in modo che musica, teatro, lettere e arti trovino a Laigueglia un terreno fertile per esprimersi ed incontrarsi, lanciando messaggi e valori positivi” così conclude l’Avv. Alessandro Chirivì, Consigliere Comunale Capogruppo di Maggioranza delegato al coordinamento del calendario degli eventi ed alle manifestazioni culturali del Comune di Laigueglia.