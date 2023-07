Colpito da un malore in casa: muore 31enne ad Albissola

Albissola Marina. Tragedia questa mattina, poco prima delle 10, ad Albissola Marina dove, a causa di un malore improvviso, è deceduto un ragazzo di appena 31 anni.

Il giovane era nella sua abitazione, in centro ad Albissola Marina, quando ha iniziato a sentire un forte dolore allo stomaco. Ha così telefonato alla madre per avvertirla. Da quel momento la donna non è più riuscita ad avere contatti con il figlio, così ha allertato il 112.

Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Oro Mare di Albissola e il personale medico del 118. Per riuscire ad entrare nell’appartamento è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco che hanno forzato la porta. Una volta entrati, il giovane era già in arresto cardiaco. Nonostante i diversi tentativi di rianimarlo non c’è stato nulla da fare.

Sul posto sono giunti anche i carabinieri per effettuare tutti i rilievi del caso.