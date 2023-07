Città di Savona, si alza il sipario sul settore giovanile: Emanuele Rivabella allenerà i 2008, per i 2009 c’è Luca Cugnasco

Savona. L’inizio dei camp e i post diramati ieri sui social dal Città di Savona lo avevano lasciato intendere: la divulgazione dei primi dettagli inerenti al settore giovanile del neonato sodalizio biancoblù era ormai imminente. Oggi dunque, ecco il puntuale annuncio del club: “Il Città di Savona è lieto di annunciare i primi mister del Settore Giovanile nella storia della nostra società:

Emanuele Rivabella sarà l’allenatore della leva 2008

Luca Cugnasco sarà il mister della leva 2009

Pietro Prati sarà il preparatore atletico sia della Prima Squadra che del Settore Giovanile. Il nostro numero 1 Armando Prisco sarà anche preparatore dei portieri biancoblù. Come massaggiatore ci siamo affidati all’esperienza di Tommaso Canepa. Il coordinatore del settore giovanile Claudio Aonzo e tutto il direttivo augurano un anno ricco di soddisfazioni a tutto lo staff che già in questi giorni sta svolgendo con serietà e professionalità per il camp al Campo Sportivo Briano al Santuario.”

Nella giornata di ieri il club ha anche ringraziato Gianfranco Pusceddu (responsabile del settore giovanile della Priamar) per la professionalità e l’esperienza messe a disposizione della società biancoblù. Ad allenare la leva 2010, squadra frutto della sinergia tra i sodalizi dei presidenti Grasso e Benucci, sarà Piero Ravera.