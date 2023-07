Circolo Scherma Savona: Camillo Rosano convocato per i campionati mondiali master

Savona. Siamo alla fine della stagione schermistica ma le soddisfazioni non mancano al Circolo Scherma Savona.

L’associazione master di scherma (AMIS) ha definito le convocazioni per i campionati mondiali master di scena in ottobre a Daytona Beach, in Florida, Stati Uniti. Nella categoria 3 (60-69 anni) è stato convocato Camillo Rosano del Circolo Scherma Savona, il quale affronterà la competizione mondiale assieme al bresciano Marco Bosio, al romano Michele De Santis e al senese Fabio Miraldi.

Camillo è stato protagonista di un’ottima stagione agonistica piazzandosi sempre tra i top otto (i migliori otto) delle competizioni di qualificazione, settimo ai nazionali e dodicesimo ai recenti europei di Thionville, Francia, secondo migliore degli italiani.

“Grazie alla costanza dei risultati ed al suo impegno la convocazione è ampiamente meritata” hanno aggiunto Roberto Faldini, presidente, e Federico Santoro, Maestro di scherma del sodalizio savonese. I due esponenti della società concludono ringraziando le istituzioni per l’invito dei componenti della squadra di fioretto che ha mantenuto la permanenza nella Serie A2.

Andrea Baldi (capitano), Luca Maretti, Giacomo Santoro e Marco Canepa, accompagnati dal vicepresidente Alberto Ratto e dal delegato provinciale della FIS Paolo Bracco, si sono recati in comune ed hanno partecipato alla cerimonia riservata alle migliori squadre savonesi.

Camillo Rosano