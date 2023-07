Cinghiale in un condominio di Albisola, l’Osservatorio Savonese Animalista: “Un grave problema. Come risolverlo? Chiudendo il portone”

Albisola Superiore. “Un cinghiale salito lungo le scale di un edificio in cerca di cibo ad Albisola Superiore, che ha devastato sacchetti, vasi e stuoini, è diventato un caso di cronaca primaria“. Così, in una nota, l‘Osservatorio Savonese Animalista (OSA).

“Come risolvere questo ‘grave’ problema? – si domandano dall’Osservatorio -. Chiudendo il portone, come forse prescrivono i regolamenti?”.

“E magari – concludono – senza criminalizzare per l’ennesima volta un animale in cerca di cibo e chiedere a sindaco e Regione che pretendano che i cacciatori cinghialisti pattuglino spesso i torrenti Sansobbia e rio Basco con i loro cani a guinzaglio per impedire discese in paese, visto inoltre che questi animali ci sono per colpa loro. E senza vantarsi di aver catturato in gabbia e fatto uccidere barbaramente 90 cinghiali, senza aver risolto la situazione e speso 500 euro a corpo per lo smaltimento, incenerimento, cioè 45.000 euro circa di soldi pubblici”.