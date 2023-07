Ciangherotti: “La neurochirurgia del Santa Corona e la dottoressa Cagetti sono delle vere eccellenze”

Albenga. “Parlare male della nostra sanità solo per colpire un avversario politico è diventato uno sport provinciale praticato da molti attori o personaggi in cerca d’autore, soprattutto quando si respira aria di elezioni. Così facendo si mettono in ombra le tante eccellenze che lavorano ogni giorno con grande professionalità all’interno delle nostre strutture ospedaliere”. Lo dichiara il consigliere comunale e coordinatore albenganese di Forza Italia Eraldo Ciangherotti.

Secondo Ciangherotti, “ne è un esempio la struttura complessa di Neurochirurgia dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure – spiega -, con una menzione speciale per la dottoressa Bernarda Cagetti, primario del reparto. A lei, e a tutti gli operatori sanitari del suo staff, dobbiamo molto ogni giorno”.

“Ricordo la storia recentissima di Iago Garay, il giovane biker spagnolo, giunto in Italia per partecipare all’Uci Enduro Word Cup a Pietra Ligure a inizio giugno scorso, improvvisamente colpito da un aneurisma cerebrale durante la gara. Rapidamente trasportato in ospedale a Pietra Ligure (probabilmente, se l’ospedale non fosse stato vicino e con una neurochirurgia operativa, oggi non ne racconteremmo il successo del pronto intervento) ha subito diversi interventi alla neurochirurgia del Santa Corona, seguiti da due settimane di convalescenza. Grazie all’attento staff del Santa Corona, Iago Garay è finalmente tornato a casa, completamente guarito”.

“E ancora, poco più di un anno fa – prosegue il coordinatore cittadino di Forza Italia -, è sempre la dottoressa Cagetti, insieme ad un’equipe medica ed infermieristica altamente qualificata, ad aver letteralmente salvato la vita ad una bimba di un anno. Quella fu un’operazione straordinaria di altissimo livello. E non fu un caso, ma il risultato di una grande competenza che si acquisisce solo lavorando ogni giorno sul campo”.

“Tutto questo bagaglio professionale acquisito nel corso del tempo dallo staff medico (6 neurochirurghi nell’organigramma del reparto) e da tutti gli operatori sanitari del reparto di Neurochirurgia del nosocomio pietrese – aggiunge Ciangherotti – rappresenta una garanzia e un patrimonio di enorme valore per tutti. Chi getta fango sulla sanità per pura strategia politica, ogni tanto dovrebbe ricordarsi della fortuna di questo territorio, che può contare sul lavoro di questi professionisti”.

Ciangherotti, infine, plaude all’attività di tutto il reparto e alla direzione della dottoressa Cagetti: “Non possiamo ricordarci di questi professionisti solo quando accade qualcosa che mette in evidenza il loro operato – conclude -. Gli ospedali sono aperti h24, ogni giorno, e chi ci lavora non deve subire le conseguenze negative del teatrino della politica. Il ponente savonese sta conoscendo un grande sviluppo turistico in questi ultimi anni e il dea di II livello al Santa Corona garantisce ai pazienti, residenti e villeggianti, cure ottimali a 360 gradi”.