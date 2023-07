Chiusura notturna supermercati, Assoutenti appoggia il sindaco di Alassio: “Ora la carta di qualità del turista”

Sulla chiusura nelle ore notturne degli esercizi commerciali per la vendita di prodotti alimentari e alcolici, sull’onda del caso Carrefour di Alassio, è arrivata la presa di posizione di Assoutenti: “Da un frettoloso sondaggio si é evidenziata tra gli interpellati scarsa propensione della clientela tradizionale a fare acquisti di alimentari nel cuore della notte, sia per motivi di ordine pratico che di sicurezza personale”.

“Le motivazioni che il sindaco adduce per il provvedimento si rifanno alle sue responsabilità riguardo la gestione dell’ordine pubblico, per l’eventuale uso di alcolici atto ad alterare in senso assolutamente pericoloso il comportamento di persone in stato di ebbrezza. Certamente non é un provvedimento proibizionistico ma indicativo del livello di allarme che si é venuto a creare nelle notti della Riviera e non solo di quelle alassine”.

“Gli strumenti decisivi per arginare certi comportamenti non possono limitarsi a provvedimenti di restrizioni dei diritti di liberalizzazione, ma vanno ricercati anche in atti necessari a produrre comportamenti civilmente accettabili” sottolinea l’associazione savonese.

“Abbiamo già espresso il nostro parere riguardo la tendenza, mascherata dall’interesse economico prevalente, per giustificare ogni eccesso tendente all’esasperata ricerca del divertimento, ad ogni costo. Località come le nostre non possono ignorare la loro vocazione turistica, che deve basarsi su una ospitalità dove ordine, gentilezza e qualità devono esserne i segni distintivi”.

“Nel mentre, come da tempo, rinnoviamo la necessità di dotarsi di una carta di qualità del turista, concordata con tutte le categorie imprenditoriali da applicare a salvaguardia dei diritti e nel rispetto dei doveri che spetta sia a gli utenti che a gli operatori del turismo: diamo il nostro consenso al provvedimento sindacale, anche secondo quanto previsto dal protocollo d’intesa a suo tempo stipulato” conclude Assoutenti.