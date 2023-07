Chiesa del Pero a Varazze, ripresi i lavori di abbassamento del campanile

Varazze. Fase finale. Sono ripresi i lavori di abbassamento del campanile della vecchia chiesa della Santissima Annunziata, al Pero, frazione sulle alture di Varazze, dopo il crollo che aveva interessato parte del tetto della vecchia struttura religiosa.

Le tre famiglie sfollate, per ragioni di sicurezza, da sette mesi sono fuori casa. Abbassamento di ancora una decina di metri del campanile in questa ultima fase dei lavori che, in seguito ai precedenti rilievi, non era ancora sicuro e necessitava un ulteriore intervento.

Terminate le operazioni di riduzione, e quindi garantita la sicurezza della struttura con tutte le autorizzazioni del caso, le tre famiglie potranno lasciare le sistemazioni provvisorie di Varazze e tornare alle loro case.