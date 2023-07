Certificati medici per attività agonistiche: “Necessario abbattere liste di attesa”

Liguria. Il consigliere regionale Mabel Riolfo (Lega Liguria-Salvini) ha presentato un’interrogazione, sottoscritta da tutto il gruppo, in cui ha chiesto alla giunta le tempistiche con cui i certificati medici sportivi per attività agonistica sono rilasciati dalle Asl e di estendere a medici con titoli equipollenti la possibilità di effettuare le relative visite mediche.

Il consigliere ha rilevato che ci sono carenze e disparità di prezzi in Liguria anche per quanto riguarda gli specialisti in Medicina dello Sport; specialistica che non è stata attivata presso l’Università degli Studi di Genova.

L’assessore alla sanità Angelo Gratarola ha spiegato che i periodi di maggiore attesa coincidono con l’inizio dell’anno scolastico, e quindi dei campionati sportivi, mentre questa attesa va progressivamente riducendosi arrivando, in periodo estivo, a 2 o 3 giorni.

Rispetto alla possibilità di utilizzare medici con titolo equipollente l’assessore ha spiegato che questo richiederebbe una modifica della legge regionale 46 del 1984.

L’assessore allo sport Simona Ferro ha ricordato nel dettaglio le iniziative assunte dalla giunta, sia per abbattere le liste di attesa sia per la sostenibilità economica delle visite, iniziative assunte al termine di un proficuo confronto con tutti i soggetti interessati.