Ceriale presenta la Notte Bianca: grande festa il 31 luglio

Benvenuti alla Notte Bianca di Ceriale! Il 31 luglio 2023, la pittoresca cittadina costiera di Ceriale si trasformerà in un magico scenario per una serata indimenticabile. Quest’anno, l’evento si svolgerà nella suggestiva piazza della Vittoria e lungo tutto il lungomare, dove un palco mozzafiato accoglierà una serie di artisti di fama nazionale.

La serata è stata organizzata dalla Strobe srl, con il patrocinio del Comune di Ceriale e della Regione Liguria, oltre che alla collaborazione dei commercianti che hanno sostenuto l’iniziativa di musica e divertimento.

Il via alla manifestazione al tramonto, quando le luci si accenderanno e il lungomare si riempirà di bancarelle artigianali. Sarà un’occasione perfetta per scoprire l’arte e l’artigianato locali, esplorando i vari stand che offriranno prodotti unici e creativi. Dagli oggetti d’arte alle creazioni di design, passando per gioielli, abbigliamento e accessori, troverete una vasta gamma di opzioni da esplorare e acquistare.

Ma la vera attrazione della serata sarà il palco principale in piazza della Vittoria. Questo spazio affascinante si trasformerà in una cornice magica per ospitare diversi artisti di fama nazionale. Direttamente dalla radio più ascoltata in Italia, i ROOM9, ma le sorprese non finiscono: la serata sarà diretta da Giacomo Aicardi e Gabriele Amenduni, che insieme alla band garantiranno un perfetto connubio tra musica e parole.

“La particolarità di questa Notte Bianca sarà il dress code: BIANCO. Invitiamo tutti i partecipanti a indossare abiti di colore bianco, creando un’atmosfera incantevole e unificante. Sarà un’opportunità unica per esprimere la propria creatività nel vestire e per immergersi completamente nello spirito della serata” affermano gli organizzatori.

L’evento continuerà fino a tarda notte, offrendo intrattenimento di alta qualità e una vivace atmosfera. Potrete godervi la musica, ballare e gustare le prelibatezze dei locali partecipanti all’evento, che per l’occasione allestiranno uno stand dove sarà possibile gustare i loro prodotti tipici.

“Non vediamo l’ora di darvi il benvenuto alla Notte Bianca di Ceriale il 31 luglio 2023. Unitevi a noi per una serata indimenticabile, all’insegna dell’arte, della musica e del divertimento, con un tocco di magia e un mare di bianco!” concludono.

Soddisfazione per l’evento è stata espressa dall’amministrazione comunale: “Abbiamo lavorato con la Strobe srl per realizzare un altro importante appuntamento nell’estate cerialese, capace di portare numeroso pubblico. Finalmente dopo anni anche a Ceriale torna la Notte Bianca, un format ormai distintivo e attuato da altri comuni della riviera savonese” affermano congiuntamente il sindaco Marinella Fasano e gli assessori Luigi Giordano e Gianbenedetto Calcagno, nel presentare una serata che si aggiunge alle numerose iniziative del calendario estivo.

Il presentatore Gabriele Amenduni afferma: “Sarà un’emozione speciale condurre la Notte Bianca di Ceriale! Una sera meravigliosa piena di musica e divertimento. Un onore e un privilegio sarà portare in scena la grande canzone italiana insieme alla mia live band”.

Per altro conduttore della serata Giacomo Aicardi: “Sono molto contento di partecipare a questo nuovo progetto e, soprattutto, di tornare a esibirmi nel comune di Ceriale. L’anno scorso abbiamo vissuto delle serate storiche, che hanno visto la partecipazione di migliaia di giovani. Non vedo l’ora di rivivere quelle emozioni e di presentare uno spettacolo innovativo e coinvolgente, rivolto a tutte le fasce d’età”.

E dalla Strobe srl: “È un vero piacere e un vero onore poter ritornare a organizzare grandi manifestazioni nel comune di Ceriale, e ancora di più lo è iniziando con la Notte Bianca, l’evento più importante di tutta l’estate. Un’occasione unica, e per tutte l’età, di socializzare, divertirsi e ballare”.