Ceriale, polemica per le docce a pagamento nelle spiagge libere. Giordano: “Scelta di educazione ambientale e anti spreco”

Ceriale. Estate siccitosa e bollente anche nelle polemiche che investono un nuovo servizio diventato a pagamento: le docce in spiaggia libera a Ceriale. Ed è un fiorire di commenti e un dibattito tra favorevoli e contrari.

É giusto o no far pagare 50 centesimi la doccia fredda nelle spiagge libere? Lo abbiamo chiesto a Luigi Giordano, vice sindaco di Ceriale: “Premesso che siamo il comune con maggior numero di spiagge libere, almeno una decina, è vero, quest’anno tutte le docce sono diventate a pagamento. C’era un uso smodato di acqua: i bagnanti lasciavano l’acqua aperta, di notte aprivano e chiudevano, si facevano lo shampoo, come fanno ora anche nella fontanella di San Rocco, con bollette salate a carico della comunità”.

“Il cuneo salino sta salendo a Ceriale e la siccità è in agguato e quindi l’acqua va risparmiata ed usata senza spreco. Non è quindi una scelta punitiva, ma di educazione ambientale. Il servizio doccia c’è sempre stato e quest’anno è a pagamento. Di notte andavano a farsi la doccia con tanto di shampoo, insomma questo uso smodato e spreco di acqua andava fermato”.

Polemiche anche per due spiagge libere attrezzate ancora prive di docce per ritardi tecnici. Ma anche situazioni curiose sono state riscontrate nelle spiagge dove esiste la gettoniera per il pagamento. Commenta Luigi Giordano: “Sono state ostruite e al posto dei 50 centesimi è stato ritrovato di tutto: gettoni del supermercato, stecchetti di legno, ed altro”.