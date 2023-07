Incidente a Ceriale, bimba investita da un’auto: trasportata con l’elicottero in codice rosso al Gaslini

Ceriale. Incidente a Ceriale, in via dell’Indipendenza, questa sera poco prima delle 19.30.

Secondo quanto riferito, un’auto avrebbe urtato una bambina di 4-5 anni che stava attraversando la strada insieme alla sua famiglia. La donna alla guida dell’auto avrebbe inchiodato senza però riuscire a evitare la bimba. Il padre è poi corso ad aiutare la figlia, aiutato dai gestori dei vicino pub e della polleria, spostando la macchina. L’autista sotto shock, ma non è rimasta ferita.

Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto sono arrivati l’automedica del 118, l’ambulanza della Croce Rossa di Loano e la polizia locale di Ceriale per fare i rilievi del caso e stabilire la dinamica dell’incidente. E’ stato richiesto l’intervento dell’elicottero Grifo per il trasporto in ospedale.

Dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, la piccola è stata portata in codice rosso al Gaslini di Genova.