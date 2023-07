Cerca di imbarcarsi all’aeroporto di Villanova con 23mila euro in contanti non dichiarati: fermato e sanzionato

Villanova d’Albenga. Valuta non dichiarata, pari a 23mila euro principalmente in tagli da 500 e 50 euro: è stata scoperta dai funzionari ADM e dai militari della Compagnia Guardia di Finanza di Albenga, presso l’Aeroporto internazionale di Villanova.

A richiesta un passeggero, proveniente dalla Romania, ha omesso di riferire che trasportava denaro contante in misura superiore a 10mila euro. Tale dichiarazione non è stata ritenuta attendibile ed il controllo eseguito ha dato ragione ai sospetti dei doganieri e finanzieri in servizio presso gli spazi doganali dell’aeroporto.

Il viaggiatore si è avvalso dell’istituto dell’oblazione, provvedendo immediatamente al pagamento della sanzione prevista pari a 1.945 euro.

“Il risultato conseguito è dimostrazione dell’efficacia del Protocollo di Intesa siglato fra ADM e GDF nel mese di aprile di quest’anno, documento che velocizza lo scambio di informazioni e agevola le attività di verifica congiunta fra le due istituzioni presenti sul territorio volte a contrastare anche le violazioni derivanti da comportamenti illegittimi di passeggeri”.