Cengio, la minoranza: “Problemi di sicurezza e di gestione nelle aree gioco, l’amministrazione intervenga”

Cengio. Sicurezza di giardini e parchi giochi comunali al centro dell’interrogazione presentata dal gruppo di minoranza Cengio Cambia.

“Come accennato nel corso dell’ultima seduta del abbiamo voluto effettuare sopralluogo presso l’area giochi recentemente inaugurata presso vicolo Genero e nelle altre aree destinate a tale scopo sparse per il paese – dicono dall’opposizione – Pur lodando l’intervento dell’amministrazione per la realizzazione della nuova area giochi e rallegrandoci per l’installazione anche di giochi inclusivi per bambini con disabilità, consapevoli dell’importanza che deve essere data all’aspetto della sicurezza nei luoghi di aggregazione sociale e di svago, in particolar modo se destinati ai bambini, e consapevoli di come sia dovere imprescindibile dell’amministrazione comunale la sua tutela, riteniamo importante, anche a seguito di alcune segnalazioni della popolazione, sottolineare alcuni dettagli”.

“Nella nuova area giochi di Vicolo Genero – spiegano – risultano presenti muretti in gran parte caratterizzati da spigoli vivi (dovuti alla realizzazione in pietra) posti nelle immediate circostanze dei giochi e a contorno dell’area di movimento dei bambini, il cui gioco è per sua natura dinamico e spesso caratterizzato da momenti di corsa e movimenti bruschi. Dunque, essi possono risultare pericolosi per tagli, abrasioni, contusioni in caso di caduta o urto accidentale. Inoltre l’altezza di alcuni cordoli/muretti non smussata e non correttamente segnalata può essere una potenziale causa di inciampo/caduta. E un tratto del muretto rivolto al caseggiato adiacente è molto basso e può essere facilmente scavalcato, con conseguenti pericoli in caso di accesso all’edificio che attualmente appare in condizioni non di sicurezza (le condizioni di detto caseggiato sono state, tra l’altro, ricordate anche da un cittadino a margine dell’ultimo consiglio comunale)”.

Per quanto riguarda le altre aree site nel territorio comunale: “Il marciapiede costeggiante gli edifici adiacenti l’area giochi di Loc. Isole risulta molto rialzato rispetto al piano calpestabile e anche altri elementi della delimitazione dell’area sembrano non presentare tutte le caratteristiche idonee a una fruizione in piena sicurezza”, sottolineano da Cengio Cambia.

Riguardo l’area giochi in piazza IV Novembre, in frazione Rocchetta, secondo la minoranza, “risulta in costante stato di degrado sia per quanto riguarda la frequenza della manutenzione del manto erboso sia per quanto riguarda la sicurezza dovuta alle condizioni dei cordoli di perimetrazione e all’obsolescenza dei giochi ivi installati. L’area inoltre risulta ormai sacrificata all’occhio della cittadinanza anche a causa dell’installazione di una ingombrante area di raccolta rifiuti probabilmente non armonicamente dimensionata alle proporzioni della piazza e degli spazi circostanti. Queste condizioni non la rendono ulteriormente fruibile dalla popolazione”.

Menzionato nell’interrogazione anche il parco giochi a lato di via Marconi: “Attualmente – evidenziano i consiglieri – è molto frequentato, anche a seguito della recente sostituzione dei giochi, ma presenta alcuni muretti/cordoli con spigoli troppo marcati, soprattutto nelle rampe di accesso allo stesso. Inoltre, la chiusura della fontanella pubblica è sentita come forte disagio da parte della cittadinanza in quanto rappresentava un punto di riferimento per abbeverarsi o rinfrescarsi, in particolar modo nella stagione estiva”.

Da Cengio Cambia poi aggiungono: “Abbiamo promesso di essere un gruppo di minoranza presente sul territorio, pronto a richiamare la maggioranza ai bisogni dei cittadini senza polemica ma in modo costruttivo, ecco perchè nella nostra interrogazione, oltre a chiedere se sono previsti interventi per ridurre i rischi, abbiamo voluto anche dare alcuni suggerimenti all’amministrazione per risolvere quanto abbiamo notato”.

Sei i punti che sono stati indicati nel documento: applicazione di paraspigoli in gomma o simili lungo gli spigoli e vertici dei muretti di delimitazione, almeno in prossimità dei giochi; assicurare l’inaccessibilità all’edificio di zona vicolo Genero collocato a lato del parco giochi; evidenziare gli ostacoli al camminamento con metodi di rilevazione visiva; manutenzione dei giochi di tutte le aree del paese, minimizzando i rischi per i fruitori qualora non fosse possibile una sostituzione dei giochi obsolescenti; riattivazione della fontanella pubblica sostituendo l’attuale rubinetto con uno temporizzato a molla (o simile) al fine di ridurre eventuali sprechi di acqua; pianificare un programma di manutenzione periodica per quanto riguarda le recinzioni e i manti erbosi di tutte le aree.