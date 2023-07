Celle, si torna a passare sotto il voltino di via Aicardi

Celle Ligure. È stato riaperto ora, con le necessarie autorizzazioni, il passaggio tra via Aicardi e l’Aurelia, chiuso da quasi quattro anni per ragioni di sicurezza in seguito ai danni alle case del centro storico che sarebbero derivati dai lavori del cantiere per l’ampliamento del sottostante rio Santa Brigida, per evitarne l’esondazione.

Da pochi minuti, il breve tratto è stato riaperto: in sicurezza, rimangono infatti supporti e sostegni per garantirla.

Soddisfazione da parte del primo cittadino, Caterina Mordeglia: “Ci sono limitazioni da osservare per il passaggio dei mezzi: 2,10 metri larghezza e 2,90 metri, in altezza. Via libera dunque al transito, ma facendo comunque attenzione al peso che dovrà essere inferiore ai 35 quintali, esclusi particolari permessi”.

“Anche il cantiere sull’Aurelia è stato rimosso, ma i lavori per l’ampliamento del sottostante rio rimangono da completare. Se ne riparlerà in autunno” conclude il primo cittadino cellese.

Sospiro di sollievo per i cellesi e per i commercianti del “caruggio” che hanno le attività vicino al voltino: esasperati avevano chiesto aiuto affinché venisse riaperto, con un appello indirizzato anche al presidente della Regione Giovanni Toti.