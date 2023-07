Celle, lunedì 17 luglio riapre il voltino di via Aicardi. I commercianti della zona: “Quasi quattro anni di attesa”

Celle Ligure. Lunedì prossimo, il 17 luglio. Questa la data annunciata per la riapertura, dopo anni, del passaggio che mette in comunicazione il “caruggio” di via Aicardi con l’Aurelia a Celle Ligure.

La storia è quella del cantiere sul rio Santa Brigida e delle abitazioni che sarebbero state danneggiate dai lavori. Una storia infinita per la quale, per ovvie ragioni di sicurezza, il passaggio era stato chiuso. Un incontro in Comune con Anas negli scorsi giorni, ora una data ufficiale. Ci sono limitazioni da rispettare per il passaggio dei mezzi: 2,10 metri larghezza e 2,90 metri, in altezza.

Via libera dunque al transito, ma facendo comunque attenzione al peso che dovrà essere inferiore ai 35 quintali, esclusi particolari permessi. Ovviamente, via libera al passaggio dei pedoni.

Il cantiere è stato rimosso, ma i lavori per l’ampliamento del sottostante rio Santa Brigida rimangono da completare, per evitarne il rischio di esondazione. Se ne riparlerà in autunno.

Intanto i commercianti del “caruggio” che hanno le attività vicino al voltino, tirano un sospiro di sollievo ma restano esasperati da questa storia. Per chiedere aiuto affinché venisse riaperto avevano anche scritto al presidente della Regione, Giovanni Toti.

“Quasi quattro anni con il voltino chiuso – si lamentano e aggiungono – Nessun contributo di risarcimento danni, da parte di nessuno, niente sconto sulle tasse annuali, lavoro perso per il mancato passaggio pedonale”.

Ora aspettano lunedì e aggiungono: “Speriamo solo sia la volta buona, ci abbiamo rimesso con il nostro lavoro. Qui non passa più nessuno”.