Celle, discarica in mezzo alle case. Gli abitanti: “Non si respira. Fate qualcosa”

Celle Ligure. “Non ne possiamo più. Qui non si respira”. La discarica di via Sanda è al centro della protesta degli abitanti che vivono e lavorano nella zona che sale all’omonima frazione, poco dopo il cimitero. Che succede?

“Odore insopportabile che costringe la gente ad andarsene addirittura in albergo, a non aprire le finestre, – spiegano esasperati gli abitanti a IVG. – Sono 10 anni che facciamo questa vita. E non è certo colpa di chi ci lavora. Ovvio”.

Poi raccontano: “Fetore che proviene dall’umido e dal liquido residuo, contenuto all’interno delle bottiglie di vetro, che viene trasportato qui. Non potete capire cosa respiriamo. Con il caldo di questi giorni, qui è invivibile”.

“Abbiamo chiamato e segnalato il problema a Comune, vigili e Asl. Chiediamo tramite IVG che si provveda al più presto. Non ne possiamo più di andare avanti così”, rimarcano gli abitanti di questo luogo, molto abitato dove ci sono case, villette, attività commerciali.

“Qualcuno, un pomeriggio, ha abbandonato temporaneamente il lavoro: se ne è andato. Ma c’è anche chi si è sentito male per l’odore nauseabondo” aggiungono ancora. – Per farvi capire cosa succede qui, c’è chi è andato qualche notte in albergo, pochi giorni fa, per poter respirare”.