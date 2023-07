Cedimento al cavalcavia della A10, allarme a Pietra Ligure

Pietra Ligure. Allarme nel tardo pomeriggio di oggi a Pietra Ligure per un cedimento del cavalcavia sopra il tratto di A10 in via Ranzi, il collegamento stradale che conduce fino alla frazione pietrese.

Una buca, infatti, è stata notata e segnalata dagli automobilisti in transito. Immediato l’intervento sul posto della polizia locale di Pietra Ligure, che ha gestito nell’immediato la situazione con particolare riferimento alla circolazione viaria.

Successivamente l’arrivo sul posto di personale tecnico comunale e di Autofiori, che hanno svolto un primo sopralluogo per valutare lo stato del cedimento.

Dai primi riscontri operativi è emerso che il danno è di natura strutturale, per questo si dovrà procedere con un intervento di messa in sicurezza: i rilievi avrebbero, infatti, evidenziato uno stato di degrado anche nella parte sottostante al cavalcavia autostradale.

Stando alle prime informazioni, almeno una settimana per effettuare i lavori, per quali sarà necessario un possibile restringimento di carreggiata sulla A10, una modifica che non dovrebbe creare particolari disagi alla viabilità.

Per quanto riguarda via Ranzi e la strada pietrese ad ora senso unico alternato regolato dagli agenti della municipale che stanno ancora presidiando il collegamento, in attesa che si completi l’installazione del semaforo, con transenne e relativa segnaletica: è prevista anche una limitazione di peso fino a due tonnellate.

Rientro alla normalità solo quando sarà ultimato l’intervento complessivo, nella porzione sottostante l’infrastruttura viaria così come per la consistente buca avvistata da quanti erano in transito.