Carcarese, Federico Aondio e Davide Manfredi confermati istruttori dei Primi Calci

Carcare. La Carcarese rinnova la fiducia a Federico Aondio e Davide Manfredi, confermati istruttori dei Primi Calci 2015 e 2016.

Dopo l’eccezionale lavoro svolto la stagione passata i due istruttori, entrambi classe 1997 e grandi amici fuori dal campo, potranno proseguire il lavoro di costruzione contando su un gruppo solido, ben assortito e amalgamato che già tante soddisfazioni ha dato lo scorso anno.

Nonostante la giovane età, Aondio e Manfredi possono vantare competenza ed esperienza grazie al loro percorso di studi e alle professioni svolte anche al di fuori del campo da calcio.

Al centro della filosofia dei due allenatori, così come in quella della Carcarese, il divertimento. L’obiettivo, infatti, è cercare di insegnare ai piccoli biancorossi la basi del calcio senza tralasciare l’aspetto ludico. Ma non solo. Di fondamentale importanza anche la crescita dei bambini dal punto di vista personale, attraverso i valori che caratterizzano questo sport.

Il CURRICULUM DEI DUE MISTER

Federico Aondio, laureato in Scienze Motorie, è insegnante di educazione fisica (lo scorso anno all’Istituto Comprensivo di Millesimo) e svolge l’attività di personal trainer. A livello calcistico patentato Uefa C.

Davide Manfredi invece è laureato in Scienze dell’educazione e vanta diverse esperienze come educatore sportivo e scolastico, animatore ed insegnante di sostegno. Con gli anni è diventato un pilastro importante della prima squadra della Carcarese dopo aver avuto anche esperienze importanti a livello giovanile (Genoa) e aver vissuto stagioni importanti in Eccellenza.

Aondio e Manfredi inoltre gestiscono insieme un doposcuola dedicato agli alunni delle scuole medie ed elementari.

Insomma esperienza, professionalità e serietà al servizio dei Primi Calci biancorossi.