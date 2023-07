Carcarese, Davide Canavese alla guida degli Esordienti: Enrico Saviozzi sarà il suo vice

Carcare. Allenatore, vice allenatore e due assistenti. È così composto lo staff che per la stagione 2023-2024 si occuperà degli Esordienti della Carcarese.

Alla guida dei biancorossi leva 2011-2012 ci sarà una new entry: Davide Canavese. Patentato Uefa C, ha iniziato ad allenare nella Cairese (ultima stagione con la leva 2012 gruppo B), dopo una lunghissima militanza nell’Aurora come giocatore.

Come vice avrà un suo amico ed ex compagno di squadra, anche lui un volto nuovo per la Carcarese, ovvero Enrico Saviozzi. Trentatré anni quest’anno, Saviozzi (fratello di Francesco, bomber della prima squadra) ha deciso di lasciare il calcio giocato per tornare ad allenare il settore giovanile. A livello calcistico ha giocato per lungo tempo nella Cairese, poi all’Aurora prima di passare in varie squadre e chiudere la carriera a Bragno in Promozione la scorsa stagione. Sta inoltre frequentando il corso di laurea in management sportivo.

A supportare i tecnici durante allenamenti e partite, ci saranno poi Antonio Vastola, ex giocatore della squadra B della Carcarese e da alcuni anni nello staff del settore giovanile, e Fabio Capelli, ex bandiera della Carcarese di Sardo e già collaboratore di Davide a Cairo.

“Siamo felici di aver dato anche agli Esordienti, così come alle altre leve, una guida stabile, sicura e affidabile – commentano dalla società – Ringraziamo Davide, Enrico, Antonio e Fabio di aver scelto la Carcarese, siamo sicuri che insieme riusciremo a toglierci molte soddisfazioni”.