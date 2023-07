Carcare, via ai preparativi per l’Antica fiera del bestiame. Mirri: “Quest’anno torneranno anche gli animali”

Carcare. Via ai preparativi per l’Antica fiera del bestiame che, dopo le restrizioni dovute al Covid, torna nella sua versione originale. Come di consueto, l’evento si terrà nell’ultimo weekend di agosto, precisamente dal 25 al 27.

Una tradizione da diversi anni per il paese che se prima si svolgeva a San Giovanni del Monte, poi si è spostata nel centro città e si è arricchita di mercati ed esposizioni di prodotti locali. “In tanti ci chiedono di ripotarla alla sua posizione originaria, ma a causa della peste suina non è possibile – spiega il sindaco Rodolfo Mirri – Inoltre in questo modo porta molto movimento in centro e questo va a favore delle attività commerciali”.

“Quest’anno – sottolinea poi il primo cittadino –, al contrario del 2022 quando c’è stato solo un mercato, torneranno anche gli animali, in via Naronti ci saranno quasi tutte le specie (bovini, cavalli, volatili, caprini), ma in quantità ridotta rispetto al passato in quanto la vecchia amministrazione non ha lasciato nulla di pronto e ci siamo trovati a doverla organizzare da zero in appena un mese e mezzo. Non ci hanno nemmeno fornito le credenziali del sito e della pagina Facebook dedicati alla fiera, nonostante le nostre richieste. Inoltre nello stesso periodo ci sarà un’altra fiera in Piemonte e questo non aiuta a reperire gli allevatori. Nonostante tutte queste difficoltà stiamo cercando di fare il massimo per organizzare una fiera del bestiame degna del suo nome. Per questo devo ringraziare gli uffici comunali e il vicesindaco Massimo Marini che si sta impegnando molto”.

Oltre agli animali, sarà possibile in piazza Cavaradossi curiosare tra le varie bancarelle ed acquistare prodotti locali delle aziende agricole presenti. Tutti i locali, inoltre, saranno “vestiti” a tema. Ma non solo, “sarà organizzata una serie di eventi, anche serali, che sveleremo nei prossimi giorni” annuncia Mirri.

Intanto questa sera (21 luglio) Carcare si prepara ad un’altra grande festa. Dalle 18, infatti, è in programma la “Notte Gialla”: attività aperte eccezionalmente anche la sera, musica nei locali e stand gastronomici animeranno tutte le vie e le piazze del paese. “Ringrazio il Civ per l’organizzazione di questo altro appuntamento fisso dell’estate carcarese che ogni anno porta tante persone e divertimento nella nostra città”, commenta Mirri.

Per garantire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione sono previste alcune modifiche alla viabilità: dalle ore 16 saranno interdette al traffico via Roma, il Ponte Vecchio, piazza Germano, via Caduti del Lavoro, piazza Marconi, piazza Genta e piazza Donatori di Sangue. Inoltre sarà possibile accedere al parcheggio di piazza Caravadossi solo da via Brigate Partigiane.