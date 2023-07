Carcare. “Sindaco Mirri ci ripensi”. E’ questo l’appello lanciato dal consigliere regionale Angelo Vaccarezza e da Franco Bologna, oggi consigliere di minoranza e per due volte sindaco e vice sindaco della scorsa amministrazione.

In un video “a due” pubblicato da Vaccarezza sui suoi canali social, il consigliere ricorda: “Insieme a Franco Bologna negli anni abbiamo portato una serie di finanziamenti a Carcare. Finanziamenti importanti dal punto di vista della viabilità e della lotta al dissesto idrogeologico. Uno dei finanziamenti più importanti riguardava un’opera (e dico riguardava perché secondo le ultime notizie non verrà eseguita) la passerella che avrebbe dovuto collegare le due sponde del Bormida. Era stata finanziata con oltre mezzo milione di euro erogati da Regione”.

“Ora, uno dei primi passi della nuova giunta del sindaco Rodolfo Mirri è stato quello di rinunciare ad un finanziamento della Regione. Ho sentito dire che il sindaco voglia spostare il finanziamento da un’altra parte per non perderlo. Vorrei dirgli che questo finanziamento è sul Fondo strategico. Cioè: si scelgono delle opere, che si ritengono strategiche, e le si finanzia. Non si può, una volta ottenuto il finanziamento, decidere autonomamente che è strategica un’altra cosa. In questo caso avverrebbe solo il de-finanziamento e il Comune di Carcare perderebbe oltre mezzo milione di euro”.

“Spero che il sindaco Mirri ci ripensi, che non butti via questi soldi, perché sono soldi che non torneranno. E soprattutto questo fiume non avrà una passerella che era utile ai carcaresi e per tutti coloro che, come me, hanno il piacere di venire a visitare il paese”.