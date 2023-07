Carcare punta sul green: a breve tre stazioni di ricarica delle auto elettriche

Carcare. La nuova amministrazione parte dall’ambiente. Tra i primi interventi, infatti, ecco un’iniziativa green: nel paese saranno installate tre stazioni di ricarica delle auto elettriche.

“Nel 2021, come gruppo Lorenzi Sindaco, avevamo presentato una mozione in tal senso che era stata approvata all’unanimità dal consiglio comunale. Ma in due anni non si è fatto nulla – racconta il primo cittadino Rodolfo Mirri – Appena insediati abbiamo quindi deciso di attivarci, anche perché Carcare era uno dei pochissimi paesi in Valbormida senza una colonnina per le auto elettriche. Abbiamo accettato la proposta dell’azienda Duferco Energia Spa di Genova e a breve firmeremo un protocollo d’intesa che avrà una durata di 12 anni”.

Nel dettaglio, l’accordo prevede che vengano installate tre colonnine: una in Piazza Pertini, lato opposto alla banca; una in via Brigate Partigiane dall’ingresso del comando della polizia locale; una a Vispa, di fronte all’area camper. “Sono stati scelti questi luoghi, in quanto sono vicini a centraline elettriche, altrimenti i costi sarebbero stati troppo elevati”, spiega Mirri che proprio a proposito dei costi sottolinea: “L’opera non costerà nulla al Comune, se non la cessione di tre parcheggi per ogni colonnina”.

“Si tratta di un sistema di ultima generazione – prosegue il sindaco – ogni colonnina potrà ricaricare contemporaneamente due auto in appena 24 minuti. Verranno adeguatamente segnalate in un’app in modo che anche chi è in autostrada sia informato di questa possibilità. Speriamo di poterle installare entro fine anno, ma se no ci riusciremo al massimo per febbraio-marzo le colonnine saranno in funzione”.

Ma non solo auto, “cercheremo – annuncia Mirri in conclusione – di far inserire anche ricariche per le E-bike, considerando che sono molto diffuse e anche la Valbormida punta sull’outdoor”.