Carcare, pensione per il dottor Alessandro Ferraro: “Mi mancherà il rapporto con i miei pazienti”

Carcare. Ultimo giorno, oggi (14 luglio), nel suo studio in via Biglino, poi per il dottor Alessandro Ferraro sarà meritata pensione.

Trentacinque gli anni di attività come medico di medicina generale per il valbormidese, originario di Pallare e carcarese d’adozione. La sua esperienza con il camice bianco inizia nel basso Piemonte, dopo la laurea all’Università di Torino. Nel 1989 il matrimonio con Gabriella e il trasloco a Carcare, qui qualche tempo più tardi apre il suo studio che diventerà poi quello principale, rispetto agli ambulatori di Mallare e Pallare aperti precedentemente.

Da allora sono passati tre decenni ed ora è arrivato il momento del meritato riposo: “Cosa provo? Sono contento perché sono stanco, ma allo stesso tempo mi dispiace, la cosa che mi mancherà di più è il rapporto con i miei pazienti, aspetto su cui ho sempre basato la mia professione”.

1500 i pazienti che Ferraro aveva in cura e che ora dovranno trovare un altro medico. Poiché non è stato trovato un sostituto (fatto che ha ritardato di due settimane il pensionamento di Ferraro), i pazienti verranno suddivisi tra gli altri colleghi della medicina di gruppo che hanno accettato di aumentare il massimale da 1500 a 1900. Da lunedì potranno scegliere il nuovo dottore, per problemi tecnici lo dovranno fare di persona recandosi alla sede dell’Asl2 di Carcare.

E proprio sulla carenza di medici Ferraro commenta: “La professione non è più quella di dieci anni fa, i piani terapeutici, le note la hanno resa piena di burocrazia ed è questo che tiene lontani i medici da intraprendere la branca della medicina di famiglia, auspico che presto ci sia una riforma”.

Per Ferraro, 66 anni, non sarà però un vero addio al camice bianco: “Continuerò ancora per qualche anno a svolgere il mio ruolo di dirigente sanitario alla scuola di polizia penitenziaria di Cairo”, ci dice.

Così come continuerà il suo impegno amministrativo. Candidato a sindaco alle ultime elezioni, Ferraro è ora capogruppo della lista di minoranza “Insieme per Carcare”, dopo aver ricoperto per 15 anni la carica di assessore, con delega all’istruzione e ai servizi sociali. “Mi sono candidato proprio perchè sapevo che sarei andato in pensione e avrei avuto più tempo da dedicare al mio paese. Non ho mai avuto ambizioni politiche e non le ho nemmeno ora, le lascio agli altri. L’unica cosa che conta per me è impegnarmi, lavorare e fare del bene per Carcare”.