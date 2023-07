Carcare, la minoranza: “Cimitero in stato di abbandono, mai vista un’incuria a questi livelli”

Carcare. Le condizioni del cimitero cittadino finiscono nel mirino del gruppo di minoranza di “Insieme per Carcare”.

“Nell’ultima settimana – spiega il consigliere Franco Bologna – diversi cittadini ci hanno segnalato alcune criticità riguardanti il cimitero comunale. In particolare, i carcaresi lamentano l’incuria dello sfalcio dell’erba nei campi di sepoltura. Nonostante la stagione non sia quella della ‘ritualità’ che riguardano i defunti, tanti cittadini frequentano regolarmente l’area e non hanno potuto fare a meno di notare questa situazione incresciosa e lo stato di abbandono generale in cui versa il nostro camposanto”.

“Una cosa del genere non era mai accaduta, specialmente a questi livelli. In passato, in caso di difficoltà operative, ero io stesso (e prima di me Giorgio Martini) ad eseguire di persona i lavori di piccola manutenzione. E le precedenti amministrazioni hanno investito molto sia in infrastrutture (l’ascensore, ad esempio, o la passerella) che in manutenzione periodica”.

“Come gruppo di minoranza ci faremo carico delle istanze che giungono dai cittadini e segnaleremo la questione alla maggioranza. Auspico che gli attuali amministratori tengano in maggiore il nostro cimitero”, conclude Bologna.