Carcare, dal 10 al 15 luglio controlli elettronici della velocità della polizia locale: ecco dove

Carcare. Riprendono i controlli della polizia locale di Carcare per contrastare la velocità eccessiva dei veicoli sulle strade che attraverso il centro abitativo del comune. La pattuglia dedicata alle verifiche con telelaser, sarà operativa giovedì 13 luglio 2023 dalle ore 10 alle ore 19 in via Nazionale tra il civico 42 e il civico 47 (zona passerella cimitero) in ambo i sensi di marcia.

“Con uno spirito di completa trasparenza e condivisione l’amministrazione comunale ha deciso di divulgare e pubblicare ogni inizio di settimana le informative circa il posizionamento del telelaser mobile, con data, luogo e gli orari comunicati dalla polizia locale di Carcare”. Lo fa sapere, in una nota, l’amministrazione comunale di Carcare.

“Con questa iniziativa – spiegano – vorremmo accrescere il senso di ‘prevenzione’ degli utenti della strada e non di ‘repressione’. Teniamo anche noi comunque a specificare che il codice della strada va sempre rispettato al fine di accrescere la sicurezza sulle nostre strade e prevenire incidenti”.

“La postazione telelaser mobile è attiva solo in presenza di cartello rifrangente di presegnalamento. Sul punto di rilevamento il personale opera in uniforme. Il limite di velocità è di 50km/h (con una tolleranza di rilevamento pari a 5 km/h”. L’amministrazione infine ricorda “di moderare sempre e comunque la velocità anche ai sensi dell’art. 141 del Codice della Strada, con particolare attenzione ai tratti urbani dove è previsto il limite dei 30 km/h regolarmente segnalato”.